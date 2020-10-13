المصادقة على القوائم المالية لأربع سنوات للشركة القابضة للاتصالات اعتمدها ديوان المحاسبة

صادقت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على القوائم المالية للسنوات 2010، 2011، 2012، 2013 المعتمدة من ديوان المحاسبة، كما أوصت مجلس إدارة الشركة بإجراء مراجعة وتقييم لأداء الادارة التنفيذية للشركة وكذلك الشركات التابعة لها، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس الجمعية العمومية للشركة، فائز السراج.

وحضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية وهم بصفاتهم المفوضون بوزارات: التخطيط، الطاهر الجهيمي، والمالية، فرج بومطاري، والمواصلات، ميلاد معتوق، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة، هاشم ضيف الله، ورئيس الهيئة العامة للإتصالات، سامي الفنطازي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبيدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات القابضة، فيصل القرقاب، والمدير العام لشركة الاتصالات القابضة، رجب بن رجب، ومدير الإدارة المالية بالشركة، مصطفى المزوغي، ومدير الإدارة القانونية، خالد زغينين، ومندوب عن ديوان المحاسبة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول تقريراً عن أداء قطاع الاتصالات خلال العام الحالي، إضافة إلى الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام 2020.

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