ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ مصراتة |

13 October, 2020

تم ظهر اليوم الثلاثاء ،توقيع اتفاقية تعاون بين بلدية مصراتة والمؤسسة الألمانية للتعاون GIZ، حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية تحوير مبنى إلى مركز تدريب المرأة يحتوي على صالة رياضية، ومشغل خياطة، وصالة تدريب لمهن حرفية تهم المرأة.

وقالت بلدية مصراتة إنه وقع الاتفاقية من جانب البلدية السيدة حميدة المنقوش عضو المجلس البلدي، ومندوب من جانب المنظمة.