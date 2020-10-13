الزائدي: عبد الجليل يصر على الكذب ويمعن في العناد

جدد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، مصطفى الزائدي، انتقاده لمواقف رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل مؤكدا أنه يصر على الكذب ويمعن في العناد.

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وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “غرائب العجائب” “مصطفى عبدالجليل، ومع هذا الكم من الخراب والدمار الذي أصاب الوطن، ومع ما أخبر به ليفي وهيلاري كلنتون في كتبهما المنشورة، ومع ما ظهر في تسريبات البريد الالكتروني للسيدة كلنتون، مازال نائما على ما يبدوا ولم يدري أنه عام ٢٠٢٠ وليس ٢٠١١ ، فهو يصر على الكذب ويمعن في العناد، ويحدو من فوضى قد يسببها انصار ثورة الفاتح !! أتراه لا يدرك الحال الذي وضع الليبيين فيه؟”.