وكيل وزارة التعليم يبحث الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي القادم

عقد في قاعة اجتماعات ديوان وزارة التعليم أمس اجتماع ضم كلا من وكيل وزارة التعليم رئيس لجنة إعداد الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي القادم، عبد الرحيم البركي، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور عدد من مراقبي التربية والتعليم ومديري المكاتب بالمراقبات بالمنطقة الشرقية.

ووفق الوزارة فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التشاورية التي تجريها اللجنة مع مراقبي التربية والتعليم والخبراء التربويين ومديري المدارس بالبلديات، لعرض الخطة وإبداء الرأي حول ما تضمنته من أجل عودة آمنة للمدارس.

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