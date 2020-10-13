الثني يبحث مع منظمات المجتمع المدني الأوضاع في بنغازي

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء على أوضاع بلدية بنغازي وأبرز احتياجاتها وذلك خلال لقاءه في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي عدد من نشطاء منظمات المجتمع المدني في المدينة.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني ناقش خلال الاجتماع العديد من المشاكل التي تمر بها المؤسسات الخدمية بالمدينة والتي يعاني منها المواطن بالدرجة الأولى.
وأكد الثني على ضرورة معالجة كافة المشاكل التي تعتري المدينة، وتطوير الخدمات في كافة المؤسسات الخدمية بما يسهل عليها تقديم الخدمات للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على فتح قنوات التواصل بشكل دوري بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجتمع المدني بمدينة بنغازي لمتابعة الأوضاع الخدمية وآلية سير عملها.
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