الثني يبحث مع منظمات المجتمع المدني الأوضاع في بنغازي

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء على أوضاع بلدية بنغازي وأبرز احتياجاتها وذلك خلال لقاءه في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي عدد من نشطاء منظمات المجتمع المدني في المدينة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني ناقش خلال الاجتماع العديد من المشاكل التي تمر بها المؤسسات الخدمية بالمدينة والتي يعاني منها المواطن بالدرجة الأولى.

وأكد الثني على ضرورة معالجة كافة المشاكل التي تعتري المدينة، وتطوير الخدمات في كافة المؤسسات الخدمية بما يسهل عليها تقديم الخدمات للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على فتح قنوات التواصل بشكل دوري بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجتمع المدني بمدينة بنغازي لمتابعة الأوضاع الخدمية وآلية سير عملها.