“الثني” يبحث احتياجات بنغازي مع عدد من ممثلي المجتمع المدني

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء على أوضاع بلدية بنغازي، وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عددا من النخب بمنظمات المجتمع المدني في المدينة.

وناقش الثني خلال الاجتماع العديد من المشاكل التي تمر بها المؤسسات الخدمية بالمدينة، والتي يعاني منها المواطن بالدرجة الأولى.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة معالجة كل المشاكل التي تعتري المدينة، وتطوير الخدمات في كافة المؤسسات الخدمية بما يسهل عليها تقديم الخدمات للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على فتح قنوات التواصل بشكل دوري بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجتمع المدني بمدينة بنغازي، لمتابعة الأوضاع الخدمية وآلية سير عملها.