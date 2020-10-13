“الثني” يبحث احتياجات بنغازي مع عدد من ممثلي المجتمع المدني

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء على أوضاع بلدية بنغازي، وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عددا من النخب بمنظمات المجتمع المدني في المدينة.
وناقش الثني خلال الاجتماع العديد من المشاكل التي تمر بها المؤسسات الخدمية بالمدينة، والتي يعاني منها المواطن بالدرجة الأولى.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة معالجة كل المشاكل التي تعتري المدينة، وتطوير الخدمات في كافة المؤسسات الخدمية بما يسهل عليها تقديم الخدمات للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على فتح قنوات التواصل بشكل دوري بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجتمع المدني بمدينة بنغازي، لمتابعة الأوضاع الخدمية وآلية سير عملها.
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