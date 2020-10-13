البعثة الأممية لدى ليبيا ترحب بتعيين 5 قضاة نساء بطرابلس وبنغازي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، ترحيبها بتعيين خمس قضاة نساء، الأحد الماضي، للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إنها بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تلتزم بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً، مضيفة أنها تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج.

وأضاف البيان أن إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين يشكل بالإضافة إلى تعيين القاضيات الخمس خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا، مؤكدا أنه بإنشاء المحاكم المتخصصة فإن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير.

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