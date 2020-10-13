أبوبكر سعيد: الصديق الكبير يعمل منفردًا وعلاقته مع بومطاري وصلت إلى القطيعة

هاجم عضو مجلس النواب المقاطع أبوبكر أحمد سعيد، محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، قائلا إنه يعمل منفردًا، ودون مجلس إدارة موحد منذ انقسام المصرف إلى مصرفين.

وأضاف سعيد في في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الكبير منذ ذلك الوقت لا يعترف بأي سلطة، وإجراءاته أصبحت أحادية الجانب، مشيرا إلى أن العلاقة بينه وبين حكومة فائز السراج ليست على المستوى المطلوب، بل سيئة أحيانًا، وتصل حد القطيعة بينه وبين وزير مالية الوفاق، فرج بومطاري.

وتابع النائب المقاطع لمجلس النواب بأن “ما أربك المشهد وأضعف أدوات المتابعة والرقابة، هو استمرار حكومة الوفاق باستخدام ترتيبات مالية سنوية مؤقتة للإنفاق على أبواب الميزانية لمؤسسات الدولة”، مُعتبرًا ذلك أحد الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبتها، مما سبب ضعف التعاون بين المصرف المركزي وحكومة الوفاق.