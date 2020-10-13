لجنة الخارجية ترحب بإطلاق سراح العمال الهنود المختطفين

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن ترحيبه بإطلاق سراح العمال الهنود الذين اختطفتهم مجموعة إجرامية في منطقة الشويرف شهر سبتمبر الماضي أثناء توجههم إلى مدينة طرابلس .

وأشاد العقوري بالجهود التي بذلت لتحرير المختطفين، على رأسها جهود مديرية أمن منطقة الهلال النفطي، معبرا في الوقت نفسه عن صادق تهانيه لعائلات المخطوفين وللسفارة الهندية بسلامة مواطنيها .

رئيس لجنة الخارجية أكد أن اللجنة أحالت الوثائق الخاصة بملابسات القضية إلى المحامي العام، لتوجيه الاتهام لمن يثبت تورطهم في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

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