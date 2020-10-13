بعد اتهامه لعبدالجليل بالتورط في اغتيال والده.. نجل اللواء عبد الفتاح يونس: المجلس الانتقالي نهب مقدرات الشعب

اتهم حسام يونس نجل اللواء عبد الفتاح يونس، اليوم الثلاثاء، رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل وأعوانه بالمشاركة في جريمة اغتيال والده، معلنا أن أسرته ستقوم بتسليم ملف القضية إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأكد يونس في تصريح صحفي، أن مايسمى بالمجلس الانتقالي كان شغله الشاغل نهب مقدرات الشعب.

وكان رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل، قد اعترف بأن احدى المليشيات بقيادة المدعو أحمد بوختالة هي من قتلت اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه .

وقال عبد الجليل، في تصريحات إعلامية، خضعت للتحقيق في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، وغيري لم يتقدموا للتحقيق.. على حد قوله .

وكشفت رسائل البريد الإلكتروني لوزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي رفع عنها السرية أن عبد الجليل كان يتخابر مع الولايات المتحدة بانتظام خلال أحداث 2011، ويرسل لها تفاصيل اجتماعاته أول بأول، ويمدها بكل ما ترغب في معرفته حول الشأن الليبي.

وأحدثت التسريبات زلزالا فى ليبيا، بعدما كشفت كواليس المخططات بين جماعة الإخوان المسلمين وواشنطن وعلاقة المجلس الانتقالي بتدهور الأوضاع الليبية وانزلاقها في الفوضى.

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