البعثة الأممية ترحب بتعيين 5 قاضيات في محكمتين متخصصتين ببنغازي وطرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين 5 قاضيات في محكمتين متخصصتين في بنغازي وطرابلس، تم إنشاؤهما مؤخرا للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

واعتبرت البعثة في بيان لها تعيين القاضيات الـ5 خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا، مشيرة إلى أن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال ستتحسن إلى حد كبير.

وأكدت البعثة التزامها بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعينين في المحاكم المنشأة حديثا، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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