الثني يطلع على احتياجات هيئة السلامة الوطنية وسير عملها

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، سير عمل هيئة السلامة الوطنية، وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع رئيسها، العميد عبدالعزيز العرفي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

حيث اطلع الثني على مدى جاهزية الهيئة لاستقبال أي طارئ وآليات التعامل معه، مصدرا تعليماته بضرورة إتمام صيانة الآليات في أسرع وقت وذلك لتقديم العمل بالشكل الأمثل، مشددا على ضرورة رفع حالة التأهب تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء المقبل .

من جانبه قدم العميد العرفي قائمة بأبرز احتياجات العمل من معدات وآليات وغيرها.

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