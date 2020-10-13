الثني يطلع على احتياجات هيئة السلامة الوطنية وسير عملها

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، سير عمل هيئة السلامة الوطنية، وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع رئيسها، العميد عبدالعزيز العرفي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
حيث اطلع الثني على مدى جاهزية الهيئة لاستقبال أي طارئ وآليات التعامل معه، مصدرا تعليماته بضرورة إتمام صيانة الآليات في أسرع وقت وذلك لتقديم العمل بالشكل الأمثل، مشددا على ضرورة رفع حالة التأهب تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء المقبل .
من جانبه قدم العميد العرفي قائمة بأبرز احتياجات العمل من معدات وآليات وغيرها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا
أضف تعليقـك