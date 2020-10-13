السفير الأمريكي لوليامز: ندعم الحوار السياسي الليبي برعاية أممية

جدد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند خلال لقائه اليوم الثلاثاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل لعملية منتدى الحوار السياسي الليبي التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي من خلالها تجتمع الأطراف الليبية بشكل سلمي للوصول لحل ليبي سيادي لإنهاء الصراع، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الليبية، ووضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات الوطنية.

وأعرب نورلاند بحسب بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عن تقديره لمساهمات تونس في نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي القادم كما رحب باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف في 19 أكتوبر، والتي تبنى على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر في الغردقة وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا والخروج النهائي للعناصر العسكرية الأجنبية من البلاد.

وقال نورلاند بعد انتهاء الاجتماع “بعد مشاوراتي الأخيرة، لا سيما في القاهرة وأنقرة، أنا على ثقة أن الولايات المتحدة مصطفة إلى جانب الشركاء الدوليين الرئيسيين لدعم هذه الحوارات الليبية-الليبية” مضيفا “تشيد الولايات المتحدة بالأطراف الليبية المستعدة لوضع المصلحة الوطنية في مقدمة أجنداتها الشخصية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي”.