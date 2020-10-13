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السني: تعدد الحوارات دون إملاءات أفضل من تعدد محاور القتال

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رأى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن تعدد الحوارات في ليبيا دون إملاءات أفضل من تعدد محاور وجبهات القتال.

وتسأل السني في تغريدة له على “تويتر”، قائلا: “ماذا لو طبقت مخرجات الصخيرات وتم الاستفتاء على الدستور وعقدت الانتخابات؟. ماذا لو تم حوار غدامس واُتفِق على حل سياسي شامل ولم يحدث العدوان وقُتل وشُرد الآلاف؟”.

وأضاف السني، “لا شك أن تعدد الحوارات أفضل من تعدد المحاور والجبهات، لكن نتمنى أن تكون وطنية دون إملاءات ومتجانسة غير متنافرة وهدّامة لبعضها”.

يذكر أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، قد أعلنت السبت الماضي، عن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا والذي انعقد في 19 يناير الماضي.

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  • انت لاارى الا بعيون الخوان ولماذا لاتسأل وماذا لو لم يفسد الاخوان اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة الغسكرية عقب اتفاق الصخيرات مباشرة وايضا اجتماعات القاهرة التى حضرها حفتر وعقيلة صالح والسراج ومعتيق وكانت ايجابية .
    اما اجتماع غدامس فكان مسرحية هزلية اخوانية لعقد اجتماع جامع لجماعة الاخوان وبعض المأجورين لاقصاء مجلس النواب والجيش الوطنى وشرعنة المليشيات الارهابية مما دعى الجيش الوطنى للتحرك نحو طرابلس لتخليصها من المليشيات الارهابية ولو كان الجيش الوطنى يريد الانقلاب على السلطة فكان بامكانه وهو يسيطر على اجواء طرابلس ان يقصف سيارة السراج وباشاغا اثناء توجهها الى المطار ياحمار الم تكذب من قبل وتقول ان الجندويد هم من يغلقون النفط وين الجدندويد الان !!!

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  • سترحل ياسنى مع رحيل السراج وسيتم تعيين مندوب جديد من الجنجويد فى يوم العيد والكل سعيد نعيد ونزيد !!

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