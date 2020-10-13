قبيل رحيله.. السراج يرأس عمومية شركة “البريد” ويبحث ميزانيتها

قالت وسائل إعلام تابعة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إنه رأس اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول لسنة 2020، للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وأشارت تلك الوسائل الإعلامية إلى أن الاجتماع حضره أعضاء الجمعية العمومية، وهم بصفاتهم وزير تخطيط الوفاق الطاهر الجهيمي، ووزير مالية الوفاق فرج ابومطاري، ووزير مواصلات الوفاق ميلاد معتوق، ووكيل وزارة اقتصاد الوفاق هاشم ضيف الله، ورئيس الهيئة العامة للإتصالات بالوفاق سامي الفنطازي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبيدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة فيصل القرقاب، والمدير العام لشركة الاتصالات القابضة رجب بن رجب، ومدير الإدارة المالية بالشركة مصطفى المزوغي، ومدير الإدارة القانونية خالد زغينين، ومندوب عن ديوان المحاسبة.

وزعمت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع تناول تقريرا عن أداء قطاع الاتصالات خلال العام الحالي، إضافة إلى تناول الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية، واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام 2020م.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع شهد المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2010، و2011، و2012، و2013 المعتمدة من ديوان المحاسبة.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن الجمعية العمومية أوصت مجلس الإدارة بإجراء مراجعة وتقييم لأداء الإدارة التنفيذية للشركة، وكذلك الشركات التابعة لها.

يشار إلى أن السراج أعلن عزمه ترك منصبه إذا توافقت الأطراف الليبية على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدتين قبل نهاية أكتوبر الجاري، فيما تكثف لجان الحوار مشاوراتها في عدد من العواصم العربية بالإضافة إلى مشاورات بجنيف، للوصول إلى توافق قبل هذا التاريخ.