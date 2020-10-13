«التضامن الاجتماعي» تطلق حملة توصيل الخدمات لذوي الإعاقة ببني وليد

أطلقت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين بمدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، حملة مخصصة لتقديم وتوصيل الخدمات لذوي الإعاقة تحت شعار «في البيت خليك، ونحنا انجيك».

وأوضح مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين، عبدالحميد المنير، لـ«بوابة الوسط» أن الحملة بدأت توزيع المواد والمستلزمات لذوي الإعاقة والخاصة بالوقاية من جائحة كورونا، وكذلك توفير الحفاضات والكراسي المتحركة ومواد كهربائية مثل الغسالات والدفايات وغاز الطهي ومواد تموينية غذائية.

وذكر المنير أن الحملة تأتي ضمن أنشطة وبرامج صندوق التضامن الاجتماعي بمدينة بني وليد من أجل تخفيف المعاناة على الأسر ذوي الإعاقة في ظل الظروف الراهنة.

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