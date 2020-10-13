الثني يصدر تعليماته لكافة البلديات بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء المقبل

أكد رئيس الحكومة عبد الله الثني على تعليماته السابقة لكافة البلديات، بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، لبحث استعدادات كافة البلديات.

وأصدر الثني تعليماته العاجلة بضرورة الشروع في تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

مؤكدا على كافة البلديات ضرورة القيام بوضع خطة لتفادي حدوث الفيضانات، والتركيز على إيجاد آلية سريعة وعاجلة للتعامل مع الكوارث في حال حدوثها.

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