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البيوضي: صلاحيات “السراج” ستنتقل إلى معيتيق أو كاجمان لمدة 10 أيام

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

استبعد الناشط السياسي سليمان البيوضي، اليوم الثلاثاء، أن ينفذ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وعده بالاستقالة من منصبه نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أنه أمر لا يمكن التنبؤ به.

وأوضح البيوضي، في تصريح صحفي، أن استمرار بقاء السراج  في السلطة إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري سيؤكد قاعدة أنه لا أحد يريد المغادرة، كما أنّ خروجه منها قد يعطيه مصداقية قد تنسي الليبيين بعضًا من حقبة حكمه المليئة بالأحداث، في إشارة إلى فشل حكومة الوفاق غير المعتمدة في العديد من الملفات وعلى رأسها أزمة الكهرباء والسيولة والمياه وتردي الأوضاع المعيشية .

وأكد البيوضي أن صلاحيات السراج ستنتقل إلى أحد نائبيه، وهما أحمد معيتيق أو عبد السلام كاجمان، للإشراف على تسيير أعمال الحكومة ولمدّة محدّدة لا تتجاوز 10 أيام، حسب المادة 4 من الاتفاق السياسي الليبي، وذلك في حال استقالة السراج في الموعد الذي حدّده وشغور منصب رئيس الحكومة قبل تشكيل سلطة جديدة تتولّى زمام الأمور .

وأضاف أنّ كلّ المؤشّرات القائمة تؤكّد أنّ الوصول إلى حلٍّ ومرحلة انتقالية جديدة هو القادم، متوقّعًا أن تشهد ليبيا ميلاد حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد إذا لم تحدث تصدّعات على الجبهة الدولية .. على حد قوله .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • اه يابيضانى البيوضى يقول حسب الاتفاق السياسى ونسى هذا الحمار ان كل بنود الاتفاق السياسى تم تجاهلها وانتهت صلاحية الاتفاق من كفاية هبل فقعت بيضانى اه بيوضى الحقونى !!

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  • فضيحة لوحات المظاهرات في سوريا وكتابة مطالبهم بأكياس من الدماء المسروقة من المستشفيات يقودها فنانون سورييون وخطاطين لبنانيين .

    w.zamanalwsl.net/news/article/35782/

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  • اسمك قبيح مثلك يبدوا ان امه الساقطة ضغطت على بيضانه فصره وقال اه يابيوضى فسمته بيوضى ولو كان ابوك ضغط على صدرها كانت اسمتك بزازى لتبتز ابوك

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  • فضيحة لوحات المظاهرات في سوريا وكتابة مطالبهم بأكياس من الدماء المسروقة من المستشفيات يقودها فنانون سورييون وخطاطين لبنانيين .

    /pbs.twimg.com/media/ChTbWI8WMAUFqsP.jpg

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