البيوضي: صلاحيات “السراج” ستنتقل إلى معيتيق أو كاجمان لمدة 10 أيام

استبعد الناشط السياسي سليمان البيوضي، اليوم الثلاثاء، أن ينفذ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وعده بالاستقالة من منصبه نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أنه أمر لا يمكن التنبؤ به.

وأوضح البيوضي، في تصريح صحفي، أن استمرار بقاء السراج في السلطة إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري سيؤكد قاعدة أنه لا أحد يريد المغادرة، كما أنّ خروجه منها قد يعطيه مصداقية قد تنسي الليبيين بعضًا من حقبة حكمه المليئة بالأحداث، في إشارة إلى فشل حكومة الوفاق غير المعتمدة في العديد من الملفات وعلى رأسها أزمة الكهرباء والسيولة والمياه وتردي الأوضاع المعيشية .

وأكد البيوضي أن صلاحيات السراج ستنتقل إلى أحد نائبيه، وهما أحمد معيتيق أو عبد السلام كاجمان، للإشراف على تسيير أعمال الحكومة ولمدّة محدّدة لا تتجاوز 10 أيام، حسب المادة 4 من الاتفاق السياسي الليبي، وذلك في حال استقالة السراج في الموعد الذي حدّده وشغور منصب رئيس الحكومة قبل تشكيل سلطة جديدة تتولّى زمام الأمور .

وأضاف أنّ كلّ المؤشّرات القائمة تؤكّد أنّ الوصول إلى حلٍّ ومرحلة انتقالية جديدة هو القادم، متوقّعًا أن تشهد ليبيا ميلاد حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد إذا لم تحدث تصدّعات على الجبهة الدولية .. على حد قوله .

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