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عاجل// إجدابيا تعلن إصابة 5 من العناصر الطبية بقسم العزل بالمستشفى الميداني بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – إجدابيا، الثلاثاء، إصابة 5 من العناصر الطبية بقسم العزل بالمستشفى الميداني بفيروس كورونا، مضيفة أنهم دخولوا الحجر الصحي بالمستشفى الميداني .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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