عاجل// إجدابيا تعلن إصابة 5 من العناصر الطبية بقسم العزل بالمستشفى الميداني بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – إجدابيا، الثلاثاء، إصابة 5 من العناصر الطبية بقسم العزل بالمستشفى الميداني بفيروس كورونا، مضيفة أنهم دخولوا الحجر الصحي بالمستشفى الميداني .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – إجدابيا، الثلاثاء، إصابة 5 من العناصر الطبية بقسم العزل بالمستشفى الميداني بفيروس كورونا، مضيفة أنهم دخولوا الحجر الصحي بالمستشفى الميداني .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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