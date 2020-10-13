عاجل// إجدابيا تعلن إصابة 5 من العناصر الطبية بقسم العزل بالمستشفى الميداني بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – إجدابيا، الثلاثاء، إصابة 5 من العناصر الطبية بقسم العزل بالمستشفى الميداني بفيروس كورونا، مضيفة أنهم دخولوا الحجر الصحي بالمستشفى الميداني .

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