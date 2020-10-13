باشاغا: البيئة جاهزة في ليبيا لإعلان اتفاق سياسي

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، أن البيئة جاهزة الآن لإعلان اتفاق سياسي يجمع كل الليبيين.

وأشار باشاغا إلى أن نتائج اللقاءات الخارجية بين الفرقاء خير دليل على ذلك، واصفاً إياها بالفترة التاريخية لليبيا.

وجاء حديث باشاغا خلال استقباله رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو في طرابلس.

وأوضح باشاغا أن الليبيين يتطلعون إلى قيادة سياسية واحدة تخرج بالبلاد إلى بر الأمان بعيداً عن أي جهوية أو مناطقية.

من جهته أعرب السفير الأوروبي عن أمله في عودة زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي.

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