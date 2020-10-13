البعثة الأممية بليبيا ترحب بتعيين 5 قضاة نساء في بنغازي وطرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بتعيين خمس قضاة نساء، اللائي تم إصدار قرار لهن الأحد 11 أكتوبر.

وتعمل القاصرات الخمسة في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

ويشكل إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين، فضلاً عن تعيين القاضيات الخمس، خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا.

وأوضحت البعثة، أنه مع إنشاء المحاكم المتخصصة، فإن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير.

وأكدت البعثة التزامها بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتطلعها إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج.