وليامز ونورلاند يحثان على الاستفادة من الفرصة لتحقيق تطلعات الليبيين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأطراف الليبية على الاستفادة من الفرصة للاستجابة إلى تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات وطنية.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأميركية لدى ليبيا ريتشارد، وأطلعته على الاستعدادات الجارية لاستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بين الليبيين (5+5)، وتحضيرات ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر، بحسب ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت البعثة، إن وليامز ونورلاند “حثا الجانبين الليبيين، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، على الاستفادة من هذه الفرصة للاستجابة إلى تطلعات الشعب الليبي في اجراء انتخابات وطنية لاستعادة السيادة الليبية من خلال حكم يمثلهم، والحفاظ على الوحدة والسلام والكرامة لكل الليبيين”.

وكانت ستيفاني وليامز، قد أعلنت السبت الماضي، عن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا والذي انعقد في 19 يناير الماضي.

وأعربت البعثة في بيان لها، عن امتنانها العميق للحكومة التونسية لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سيعقد في مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.

واشترطت البعثة، على المشاركين في الملتقى الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية، وذلك استجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي، وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

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