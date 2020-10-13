نورلاند : الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الشركاء الدوليين لدعم الحوارات الليبية – الليبية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، خلال اجتماعه مع المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، دعم الولايات المتحدة الكامل لعملية منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة والتي من خلالها تجتمع الأطراف الليبية بشكل سلمي لتحقيق حل ليبي سيادي لإنهاء الصراع و تعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الليبية ووضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن نورلاند أعرب عن تقديره لمساهمات تونس في نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي، معربا عن ترحيبه باستئناف المحادثات العسكرية برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 19 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن هذه الاجتماعات ستبني على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر في الغردقة وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا والخروج النهائي للمليشيات المسلحة الأجنبية من البلاد.

أضاف البيان أن نورلاند قال إنه على ثقة أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الشركاء الدوليين الرئيسيين لدعم هذه الحوارات الليبية-الليبية خاصه بعد مشاوراته الأخيرة في القاهرة وأنقرة.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة أعربت عن إشادتها بالأطراف الليبية المستعدة لوضع المصلحة الوطنية في مقدمة أجنداتها الشخصية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي.

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