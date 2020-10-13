السفير الأمريكي والمبعوثة الأممية يحثان القادة السياسيين لإجراء الانتخابات الليبية

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند.

وقالت البعثة الأممية في إيجاز صحفيي اطلعت عليه “الساعة 24” إن ويليامز أطلعت السفير الأمريكي على الاستعدادات الجارية لاستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتحضيرات ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر.

وأضاف البيان أن رئيسة البعثة الأممية والسفير الأمريكي يحثان من يشغلون مناصب قيادية في ليبيا على استغلال الفرصة والاستجابة إلى تطلعات الشعب في إجراء انتخابات وطنية لاستعادة السيادة الليبية من خلال حكم يمثلهم، وقبل كل شيء الحفاظ على الوحدة والسلام والكرامة لكل الليبيين.