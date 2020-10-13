وفاة رجل الأعمال حسن شابة متأثرا بفيروس كورونا

أعلنت مصادر مقربة من رجل الأعمال الليبي حسن عبد الله شابة عن وفاته اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقالت المصادر لـ”الساعة 24″ إن شابة تم نقله من مصراتة إلى تركيا لتلقي العلاج، ودخل الرعاية المركزة في أحد المستشفيات بأنقرة، قبل أن يرحل عن عالمنا.

يشار إلى أن شابة كان قيادييا سياسيا ناشطا في مصراتة، ودعم نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في اتفاق فتح النفط الذي ابرمه مع الجيش الليبي في سبتمبر الماضي، قبل أن تضغط عليه المليشيات المسلحة وتمنعه بالقوة من التوجه إلى سرت لإعلان الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك مع مممثلي القيادة العامة.

وتعد زيارة القاهرة في سبتمبر الماضي، آخر المشاركات السياسية لشابة، الذي اصطحب معه وفد من مصراتة وطرابلس لبحث سبل حل الأزمة الليبية، وحلحلة المعوقات بين قبائل شرق ليبيا.