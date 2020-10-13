الترهوني: الشارع الليبي يرفض مسوّدة الدستور لوجود مشكلات في الهوية والجنسية وتوزيع الثروات

ليبيا – أكّدت عضو مجلس النواب صباح الحاج الترهوني وجود رفض من الشارع لمسوّدة الدستور الليبي، وفي ظل هذا الرفض والظروف التي تعيشها ليبيا لا يمكن إجراء استفتاء على الدستور.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” الاخبارية وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” المصرية أمس الإثنين أوضحت أنّ ليبيا تمر بالعديد من الأزمات والمشكلات التي تتعلّق بمسودة الدستور، مثل الجنسية، والهوية، وتوزيع الثروات، وإذا تم الاستفتاء الآن سيكون هناك نزاع وانقسام. وعرض مسودة الدستور للاستفتاء بشكلها الحالي سيخلق مشكلات أكبر في الشارع الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية