معزب يزعم : لا مفر من مرحلة انتقالية ثالثة

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة محمد معزب، اليوم الثلاثاء، أنه لايمكن إجراء الانتخابات بدون قاعدة دستورية .

وأوضح معزب، في تصريح صحفي، أن القاعدة الدستورية لازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنّ طرح مشروع الدستور للاستفتاء يلاقي معارضة وخاصّة في شرق ليبيا، وهو ما يستبعد إمكانية المُضيّ في طرحه .

وادعى معزب أنه في ظل الانقسامات السياسية والمؤسسية وعدم الاستقرار الأمني والمعيشي والاقتصادي، فإنه لا مناص من مرحلة انتقالية ثالثة .. على حد قوله .

ويكشف حديث عضو مايسمى بمجلس الدولة حول أنه لا مفر من مرحلة انتقالية ثالثة، رغبة بعض القوى السياسية والمؤسسات في إطالة أمد الفترة الانتقالية، على عكس رغبة الليبيين الذين أنهكتهم الصراعات، ويأملون في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، قبل انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة. وتعاني ليبيا من فوضى سياسية وأمنية منذ عام 2011، أسفرت عن عدة أزمات على رأسها تردي الأوضاع المعيشية وأزمة الكهرباء والمياه وانتشار الاسلحة والإرهابيين .

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