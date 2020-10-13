السفير الأمريكي: المحادثات العسكرية خطوة مهمة لنزع السلاح في وسط ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند دعم واشنطن الكامل لعملية منتدى الحوار السياسي الليبي التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي من خلالها تجتمع الأطراف الليبية بشكل سلمي لتحقيق حل ليبي سيادي لإنهاء الصراع، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الليبية، ووضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات الوطنية.

وعقد السفير الأمريكي اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، التي أطلعته على الاستعدادات الجارية لاستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتحضيرات ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر.

وأعرب السفير الأمريكي في بيان نشرته السفارة الأمريكية، واطلعت عليه “الساعة 24″، عن تقديره لمساهمات تونس في نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي القادم.

كما رحب نورلاند باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف في 19 أكتوبر، والتي تبنى على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر في الغردقة، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا، والخروج النهائي للعناصر العسكرية الأجنبية من البلاد.

وأضاف السفير نورلاند عقب الاجتماع: “بعد مشاوراتي الأخيرة، لا سيما في القاهرة وأنقرة، أنا على ثقة أن الولايات المتحدة مصطفة إلى جانب الشركاء الدوليين الرئيسيين لدعم هذه الحوارات الليبية-الليبية، وتشيد الولايات المتحدة بالأطراف الليبية المستعدة لوضع المصلحة الوطنية في مقدمة أجنداتها الشخصية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي”.