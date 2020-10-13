الدفاع التركية: سنواصل تدريب عناصر الدفاع الجوي التابعين لحكومة الوفاق

ليبيا – أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء عزمها مواصلة التدريبات العسكرية لعناصر الدفاع الجوي بصفوف مسلحي الوفاق الموالون لتركيا.

الوزارة وفي بيان رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نقله موقع “تركيا الآن” قالت إنه وفقًا لمعاهدة التعاون التي المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق فإن أنقرة سوف تواصل تدريب قوات الدفاع الجوي التابعة للوفاق.

وبحسب الموقع يأتي قرار وزارة الدفاع التركية بعد تأكيدها أمس الإثنين على استمراها في تدريب عناصر مسلحي الوفاق بتاجوراء، في دورة تأهيلية تشمل 120 ليبيًا، رغم مطالب الدول الأوروبية بالتهدئة في شرق البحر المتوسّط وليبيا، وتحذير إسطنبول من فرض عقوبات عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية