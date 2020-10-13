بوغدانوف يبحث مع مستشار وزير الخارجية الأرميني قضايا تسوية الأزمات في ليبيا

وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء قالت: “جرى خلال المحادثة تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على قضايا تسوية الأزمات في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تم التطرّق إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان. وفي الوقت نفسه، تم إيلاء اهتمام خاصّ لأوضاع الطوائف المسيحية في بلدان هذه المنطقة”، وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.