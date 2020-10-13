حكومة الوفاق تناقش مشروع الموازنة العامة المقترحة للعام 2020/2021

ناقش مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة المقترحة من وزارتي المالية والتخطيط للعام 2020/2021:

وبحسب بيان لحكومة الوفاق، فإن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق عقد مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه الطارئ الثالث للعام الحالي 2020، برئاسة النائب أحمد عمر معيتيق، وبحضور عضوي المجلس الدكتور محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء.

– «مالية الوفاق»: 16.22 مليار دينار للمرتبات خلال تسعة أشهر

– «مالية الوفاق»: 41.95 مليار دينار إجمالي الموارد العامة بين أول يناير و30 سبتمبر

وتم خلال الاجتماع إحالة مشروع الموازنة العامة المقترحة للاعتماد مع مراعاة الملاحظات المقترحة من الوزراء.

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