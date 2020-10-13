سعيد: الكبير ما زال يعمل منفردًا دون مجلس إدارة موحَّد

ليبيا – قال العضو المنشقّ عن مجلس النواب في طبرق أبو بكر سعيد إنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير ما زال يعمل منفردًا دون مجلس إدارة موحّد منذ انقسام المصرف إلى مصرفين؛ الأول في طرابلس والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد.

سعيد وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف أنّ الكبير منذ ذلك الوقت لا يعترف بأيّ سلطة، وإجراءاته أصبحت أحادية الجانب، والعلاقة بينه وبين حكومة الوفاق ليست على المستوى المطلوب، بل سيئة أحيانًا، وتصل حدَّ القطيعة بينه وبين وزير المالية.

وذهب إلى أنّ ما أربك المشهد وأضعف أدوات المتابعة والرقابة هو استمرار حكومة الوفاق باستخدام ترتيبات مالية سنوية مؤقّتة للإنفاق على أبواب الميزانية لمؤسسات الدولة، الذي أعتبره أحد الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها؛ مما سبّب ضعف التعاون بين المصرف المركزي والحكومة.

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