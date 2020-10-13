المجلس الرئاسي يستعرض عمل وزارة دفاع الوفاق ومطالباتها

ليبيا – استعرض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عمل وزارة دفاع الوفاق والمواضيع والمطالبات الخاصّة بها خلال المرحلة الراهنة، والخطط التي تعكف على تنفيذها.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثلاثاء برئاسة عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد عمر معيتيق وبحضور عضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

كما حضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش المعين مؤخّرًا من قبل السراج، وعدد من المختصّين والمستشارين بالوزارة.

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