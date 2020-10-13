وزير خارجية تركيا الأسبق يدعو بلاده لتحسين العلاقات مع مصر والتوقف عن دعم جماعة الإخوان

ليبيا – دعا وزير الخارجية التركي الأسبق ياشار ياكيش سلطة بلادة لضرورة تحسين العلاقات مع مصر، والتوقف عن دعم جماعة الإخوان وإيوائهم في تركيا، مشيرًا إلى أنّ المفاوضات مع القاهرة يجب ألا تقتصر فقط على تقاسم النفوذ البحري، وإنما تمتدُّ إلى تطبيع العلاقات في جميع المجالات.

ياكيش طالب في حواره مع وكالة “سبوتنيك” الروسية وفقًا لما نقله موقع “تركيا الآن” اليوم الثلاثاء أردوغان باستيعاب غضب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من دعمه للإخوان،قائلاً:” إن ذلك لا يختلف عن غضب أردوغان من الجهات الداعمة لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيًا”.

وأكّد أن تحسين العلاقات مع مصر ستكون له أهمية بالغة لحلِّ أزمة شرق المتوسّط التي تسبّب بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بسبب عدم إجراء مفاوضات مع القاهرة قبل اتجاه الأخيرة لعقد اتفاقيات مع اليونان أقصت تركيا وأضرت بمصالحها في شرق المتوسّط.

وأشار إلى ضرورة ابتعاد تركيا عن النهج الصدامي في التعامل مع مصر، خاصّة بعد توقيع أنقرة لمذكرة التفاهم البحري مع حكومة الوفاق في الوقت الذي اتفقت فيه القاهرة مع أثينا، لأنه حينما تدخل الاتفاقيتان حيز التنفيذ، لن يكون هناك مفرٌّ من الصدام.

وفيما يخصُّ سياسات أردوغان الخارجية، أفاد وزير الخارجية السابق أنّ رؤساء الدول لا يملكون رفاهية الحب والكره (أنا لا أحب ذلك الرجل، فأنا لا أقابله)، فمصلحة الوطن تتطلّب أن تتم تلك المفاوضات، وإلا سيدفع الشعب ثمن أخطاء أردوغان، على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية