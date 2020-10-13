البكوش: سنضطر إلى الإغلاق الكامل حال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

أعلن وزير الصحة المفوض مؤقتا بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، أن الأنشطة المجتمعية في الآونة الأخيرة وفتح صالات الأفراح ومناسبات العزاء رغم المنع جعلت البلاد تصعد للدرجة الرابعة بدرجتين بدل من النزول للدرجة الثالثة في معدل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال البكوش في مؤتمر صحفي، إن الدوام في القطاع العام وصل إلى 81 %، مضيفا أن وسائل نقل المواطنين والمطاعم والمقاهي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية ما أدي إلى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأكد البكوش أن هناك بعض التراخي من قبل مسؤولي وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة خصوصا مع البدء في الامتحانات في تطبيق الضوابط الاحترازية ، لافتة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في بعض المساجد تزامنا مع الإذن بفتح المساجد.

وأوضح البكوش أن المواطنين يستطعون التعايش مع جائحة فيروس كورونا إذا التزموا بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

وشدد البكوش على إنه حال التهاون في تشديد الجهات الأمنية والتعايش مع الفيروس بالضوابط الاحترازية سيتم فرض الإغلاق الكامل، مضيفا أن التحاليل للكشف على الفيروس بلغت 4500، معربا عن أمله في زيادة هذا الرقم بالرغم من التكاليف الباهظة لتحليل الpcr، مشيرا إلى أن تكلفة التحليل الواحد تبلغ مالا يقل عن 200 دولار.

وأضاف البكوش أنه بالنسبة لتقليل عدد حالات الوفاة يكون بزيادة أماكن الفلترة والعزل والعناية، موضحا أنه قد تم الوصول إلى حوالي 1400 سرير في أماكن موزعة على جميع أنحاء البلاد.

وأكد البكوش أن البلاد في وضع إما التعايش مع فيروس كورونا أو ستكون في وضع وبائي حرج.

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