ليبيا الان

«بيت المال»: «بركان الغضب» طلبت من «السراج» تمثيلهم في الحوارات السياسية وتوزيع المناصب السيادية

تم النشر منذُ 56 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال آمر ما تسمى “غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لمليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، إن ما أطلق عليهم قادة “بركان الغضب” طالبوا أعضاء المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج خلال اجتماع بينهم، بإشراك مممثلين عنهم في الحوارات السياسية والمناصب السيادية العليا، بحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.

وزعم بيت المال- بحسب وسائل الإعلام- أن الاجتماع حضره رئيس الأركان ووزيرالدفاع وآمرو المناطق العسكرية التابعين لحكومة الوفاق وتناولوا فيه مطالبات غرفة “سرت-الجفرة” ومتطلبات ما أسماه “العملية الحربية”.

وقال بيت المال، إن الجميع اتفقوا على اجتماع مع وزير الدفاع صلاح النمروش والمجلس الرئاسي لإتمام المطالبات، وعلى رأسها الاهتمام بالجرحى بشكل كبير وحلحلة مشاكلهم، على حد زعمه.

وأفادت وسائل الإعلام، أن الاجتماع، تطرق إلى احتياجات الحرب المحتملة وكا أسمته “التحشيدات القائمة من مليشيات حفتر” في الشويرف والقرضابية والقريات وتمنهنت وقاعدة الجفرة، وفقا لمزاعم “بيت المال”.

وكانت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، قد شاركت بكلمة عبر تقنية الـ “فيديو كونفرانس” في اجتماع المسار الدستوري بالقاهرة، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن المصرية”، الأحد الماضي.

وقالت وليامز، إن الأمم المتّحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري، لما ذلك من تأثير وأهمية باتجاه إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد.

وتابعت وليامز:” حرصنا على تسهيل كل العقبات أمام تلك اللقاءات لإخراج ليبيا من الأزمة الدستورية التي تشهدها، مؤكّدة دعم كلّ جهود الحوار السياسي بعيدًا عن الاحتكام لقوّة السلاح، كما وجهت وليامز شكرها للحكومة المصرية لاستضافة الاجتماع، متمنية التوفيق للمجتمعين”.

ووصل وفد من مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري إلى القاهرة، للمشاركة ملتقى الحوار السياسي الليبي فى العاصمة القاهرة، بالمجهودات المصرية لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها ليبيا.

وينطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي فى أحد فنادق القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.

ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.

الوسوم

الحوارات السياسية السراج بركان الغضب بيت المال تمثيل توزيع المناصب السيادية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياحمار الخوان ليس لهم مكان فى ليبيا مكانكم فى تركيا او قطرائيل لكن فى ليبيا لا مكان لكم ياخونة فمن يبيع وطنه وشرفه ويبحث عن السلطة والمال يابيت المال فليس له مكان انسى وخذ البنسة فالسراج سيرحل واى رئيس قادم سيحل المليشيات ويدعم الجيش الوطنى

    رد

  • انت تستحق يابيت المال تمسك اهم منصب عند السراج تمسك زبه وتلمع بيضانه اما قشوط فيقشط خراه ويلحسه مش خسارة فيكم يااغبياء برخان العبط يامن توسلتم للمحتل التركى لينقذكم من الجيش الوطنى فارسل لكم نفايات ارهابية تنيك نسوانكم وتلهف اموال الشعب الا تستحوا ياحريم السلطان من غباوتكم

    رد

  • الزلازل المتوالية في الجزر وسقوط المباني المشيدن وتحمل الكهوف ـ والمناطق الجبلية وعلاقة الأنجذاب البحري بحركة الشمس ـ

    youtube.com/watch?v=SCcuupwXS5E

    رد