سفير الاتحاد الأوروبي لـ”باشاغا”: مستعدون لدعم الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل، إن لقاءه مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم، كان جيدًا، مشيرًا إلى تقارب وجهات النظر حول ما اعتبرها “الفرصة التاريخية” لليبيا وضرورة نجاح الحوار السياسي الآن.

وأضاف، في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الليبيين يحتاجون إلى السيطرة على بلادهم و يريدون حكومة وحدة حقيقية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الحوار والانتخابات، ووقف إطلاق النار، والاقتصاد.

وفيما يتعلق بالهجرة، أكد أنه يجب السيطرة على الحدود، ويجب إدارة الهجرة ولكن هذا يجب أن يتوافق مع معاملة المهاجرين واللاجئين معاملة إنسانية وتحفظ كرامتهم.

وفي ذات السياق، قال ساباديل، إنه ناقش مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، التعاون الحالي والمستقبلي، وعملية إيريني، وكيفية تعزيز وجود بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، مشيرا إلى أن هناك آفاقا عظيمة للتعاون في المستقبل.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.

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