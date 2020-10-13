انعقاد الاجتماع الفني للعام الحالي بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز 

عقد بمقر إدارة شركة راس لانوف الاجتماع الفني للعام الحالي، والذي ضم مجلس إدارة الشركة، ومدير الإدارة العامة للتصنيع بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعددا من المسؤولين من كلا الطرفين.

الاجتماع ناقش عرضا فنيا متكاملا عن النشاطات التي أقامتها إدارات الشركة خلال الفترة الماضية، والمشاريع التي أنجزت والتي ما زالت قيد الإنجاز، وكذلك متطلبات وأهداف خطة عام 2021، كما تم إعطاء مؤشرات على قرب تشغيل مصنع الإيثيلين مطلع العام المقبل.

وفي ختام الاجتماع تم تحويل عدد من المشاكل التي تواجه الشركة وتعيق بعض الأعمال فيها، إلى المؤسسة الوطنية للنفط لبحث مدى إمكانية حلها.

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