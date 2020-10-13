ميناء بنغازي البحري يستقبل 964 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم، سفينة نقل السيارات (قراند هيوستن) الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بالميناء الرئيسي، وعلى متنها 964 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

كما استقبل الميناء، عدة سفن تجارية منها السفينة إيجي فيوتشر، الوكيل الملاحي لشركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 396 حاوية بضائع وسلع مختلفة، والسفينة (تيلي راس) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 260 حاوية بضائع متنوعة، وفق الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي.

بالإضافة إلى السفينة (لونا أف) الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 130 حاوية بضائع وسلع مختلفة، والسفينة (أس فري) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 118 حاوية بضائع مختلفة..

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