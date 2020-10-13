الليبية للاستثمار تعيّن “أرنست ويونغ” مراجعاً خارجياً لحسابات المؤسسة المنتهية في 2019

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، قراراً بتعيين شركة المحاسبة الدولية “أرنست ويونغ (EY)” لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والحسابات الختامية للمؤسسة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2019، وذلك تنفيذاً لاستراتيجياتها الرامية لترسيخ الحوكمة والإفصاح والشفافية .

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن القرار صدر بموافقة مجلس أمناء المؤسسة، وذلك وفقاً لاختصاصاته في تعيين المراجع الخارجي بحسب القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار، مبينة أن تعيين الشركة الدولية يأتي في إطار الانجازات التي تحققها المؤسسة الليبية للاستثمار في العام 2020 بقيادة الدكتورعلى محمود والإدارة التنفيذية تحت إشراف ودعم مجلس أمنائها .

وأضاف البيان أن المؤسسة نحجت فى استكمال المرحلة الأولى من مشروع التحول في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مؤكدا أن المؤسسة ستعلن عن انتهاء مشروع تقييم جميع أصولها حتى سنة 2019 مطلع نوفمبر القادم.

يشار إلى أن المؤسسة قد قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز الثقة المتبادلة مع المجمتع الدولي وحققت العديد من الانجازات القضائية في بلدان مختلفة وعلى رأسها الفصل في قضية الشرعية ببريطانيا، وحماية مصالح المؤسسة ضد أوامر الحجز في أوروبا.

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