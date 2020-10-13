قسم المخازن بحقل أبو الطفل يوضح دوره في توفير قطع غيار العمليات التشغيلية

أكد منسق قسم المخازن بحقل أبو الطفل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز وليد السعداوي، أهمية قسم المخازن ودوره الأساسي في توفير قطع الغيار المطلوبة لتسيير العمليات التشغيلية، موضحا أن الطلبيات يتم إصدارها حسب معدل السحب وترسل إلى إدارة المخازن للمراجعة وتأكيد الحاجة لشراء المواد من عدمها.

وأشار السعداوي بحسب فريق الإعلام بشركة مليتة، إلى التنسيق المستمر مع إدارة التسهيلات بطرابلس وإدارة مكتب بنغازي حسب مكان توريد المواد المطلوبة، من أجل نقل المواد إلى حقل أبو الطفل.

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