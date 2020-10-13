ميناء بنغازي يستقبل 964 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الثلاثاء، سفينة نقل السيارات (قراند هيوستن) وعلى متنها 964 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وبحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، استقبل الميناء، عدة سفن تجارية منها السفينة إيجي فيوتشر، وعلى متنها عدد 396 حاوية بضائع وسلع مختلفة، والسفينة (تيلي راس) وعلى متنها 260 حاوية بضائع متنوعة.

ودخل الميناء أيضا السفينة (لونا أف) وعلى متنها 130 حاوية بضائع وسلع مختلفة، والسفينة (أس فري) وعلى متنها 118 حاوية بضائع مختلفة.

وكان الكابتن يازيد بوزريدة بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، قد صرح مؤخرا بأنه تمت مواجهة تحديات كبيرة منذ افتتاح ميناء بنغازي في أكتوبر 2017، منها مشكلة العاملين الذين زاد عددهم عن 1500 موظف، ولم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات، الأمر الذي كان معضلة صعبة جدا أمامنا.

جاء ذلك خلال لقاء مصور مع “بوزريدة” بثته الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، للحديث عن عمل الشركة الليبية للموانئ وميناء بنغازي البحري وإعادته للحياة والتطورات في مرافقها في الذكرى الثالثة لإعادة افتتاحه.

وأوضح “بوزريدة” أنه رغم ظروف الافتتاح للميناء والبنية التحتية المدمرة والألات المعطلة فضلا عن الهجمات الإعلامية علي الميناء وتواجد المليشيات، إلا أننا اعتبرنا تشغيل الميناء تحدي رئيسي واجتهدنا وبدأنا في استقبال السفن بجميع أنواعها، وشحن البضاعة بالحاويات الفارغة، وإعطاء صورة صحيحة بأن الميناء آمن وجميع الأجهزة تقوم بعملها سواء جمارك أو إدارة المنافذ أو الرقابة على الأغذية أو الإدارة السيادية، قائلا: “كنا جسم واحد هدفه أن تعود الحياة لبنغازي وضواحيها”.

وتابع “بوزريدة” حديثه: “لدينا تقارير مفصلة حقيقية من منظمات عالمية منها المنظمة البريطانية حيث في أخر اجتماع في تونس أكدت أن ميناء بنغازي آمن تماما ولم يحدث به أي خرق أمني منذ افتتاحه وهذه إشادة عالمية”.