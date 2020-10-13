عاجل// صرمان تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4 حالات للشفاء

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4 حالات للشفاء.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4 حالات للشفاء.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
القبض على شخص عصابة تهريب بقيادة تونسية في صرمان للادلاة بأقواله ـ وسيتم التحفظ على المقببوض عليهم حتى وصول المدعي الشرعي
youtube.com/watch?v=zqQhWu-5DoM
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