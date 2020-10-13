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عاجل// صرمان تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4 حالات للشفاء

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4 حالات للشفاء.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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