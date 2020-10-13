تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا و4 حالات شفاء في بلدية صرمان

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4 حالات للشفاء.

وبحسب الصفحة الرسمية للجنة الأزمة بموقع “فيسبوك”، فإن إجمالي الإصابات الكلية في صرمان بلغ 452، والحالات النشطة 258، وحالات الشفاء 167، وحالات الوفاة 27.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (219).

واستلم المركز عدد (4235) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1786) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (68) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1050) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (86) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (190) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (70) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (300) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (26) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (236) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3071) عينة سالبة، عدد (1164) عينة موجبة (895 جديدة + 269 مخالطة)”.