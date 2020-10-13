المنطقة الغربية.. حملة تسعى لحماية ذوي الإعاقة من كورونا

“في حوشك خليك ونحن نجيك”، تحت هذا الشعار انطلقت صباح الثلاثاء بصندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الغربية، حملة “معا ضد فيروس كورونا” للأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراف الهيئة العامة لصندوق التضامن.

وتتمثل الحملة في تقديم مساعدات لشريحة ذوي الإعاقة في طرابلس و6 مكاتب خدمات هي صبراتة والعجيلات والجديدة والجميل ورقدالين ووحدتي خدمات هي الطويلة والحوامد.

وتأتي هذه الحملة في إطار مساندة ودعم الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لهذه الشريحة في مناطق شتى من ليبيا في ظل إجراءات احترازية للوقاية من جائحة كورونا وفي ظل نقص السيولة التي تمر بها البلاد بصورة عامة.

وأشار القيمون على الحملة إلى أن الفئات المستهدفة هم متعددو الإعاقة ومصابو النخاع الشوكي الذين يعانون من الشلل الرباعي والشلل النصفي وأسرهم.

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