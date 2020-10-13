خطأ في الاسم اللاتيني يقف عائق أمام طالبة بالساحة الأمريكية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد معاناة ومناشدة أطلقتها عبر وكالة ليبيا 24 استلمت الأستاذة خديجة سعيد علي غفير جواز سفرها الإلكتروني الجديد، لكنها لن تستفيد منه في استكمال دراستها في أمريكا، وذلك بسبب وجود خطأ في الاسم اللاتيني لها .

الاستاذة خديجة استلمت جوازها اليوم الثلاثاء من قسم جوازات جردس، وللآسف هناك خطأ في الاسم اللاتيني مما سيمنعها من الحصول على الموافقات والتأشيرة، رغم أنها أكدت للمراسل أنها قامت بتقديم جوازها القديم، ونبهت الموظف على ضرورة التأكد من مطابقة الاسم لكن دون جدوى .

والآن ستبدأ الاستاذة رحلة معاناة أخري ستكلفها الكثير بحكم توقف إجراءات استخراج جواز السفر والبيروقراطية الإدارية وإهمال موظف ودولة .

وناشدت الأستاذة خديجة سعيد علي غفير من يعنيهم الأمر إيجاد حل لها .

وكشفت أن عدم حصولها على جواز سفر إلكتروني عطل استكمال دراستي للدكتوراه في أمريكا .

غفير قالت بحرقة لا أعرف إن كنت سأستطيع تفعيل قرار إيفادي المعطل منذ سنوات بسبب تعطيل استخراج جواز السفر لمشاكل تخص الدولة .

وسردت رحلة معاناتها للتصوير والتي وصفتها بالكارثة أسوة بسهولة ويسر الحصول على مستند هام بالدول الأخرى .

وكان نقيب رفعت الجملي، رئيس قسم الجواز الإلكتروني، بفرع جوازات الأبرق، قد تواصل مع الوكالة، الجمعة الماضية لإيجاد حل لهذا الأمر.

وبعد اتصالات، بالمقدم مصطفى أمحمد بالحسن، رئيس قسم جوازات جردس، كلّف عددًا من الأفراد بفتح جميع صناديق الجوازات التي وصلت منذ أيام من رئاسة مصلحة الجوازات والجنسية.

وبعد بحث، عثر جواز الأستاذة خديجة من ضمن الجوازات التي وصلت حديثًا، حيث أكدت جوازات جردس أن بإمكانها الحضور لاستلامه فورا لإنهاء إجراءاتها الدراسية التي تعطلت منذ سنة 2012 بسبب عدم حصولها على جواز السفر الإلكتروني.

وقال، المقدم بالحسن، إن جوازات جردس تعمل بكل ما لديها من جهد خدمة للمواطن، ولكن هناك أمور تخرج عن إرادتنا، مشيرًا إلى أن رئاسة المصلحة تذلل كل الصعاب وفقا لما هو متاح لها.

وأعرب بالحسن، عن شكره لوكالة أخبار ليبيا24 على ما تقوم به من خدمة إعلامية مميزة، خدمة للمواطن.

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