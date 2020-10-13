اجتماع موسع لبحث ومناقشة الإعداد والتجهيز لفعاليات مؤتمر سرت الثانى

أعلنت بلدية سرت، مساء اليوم الثلاثاء، عن اجتماع موسع ضم رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر «سرت الثاني» بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية فتحي أبواروى وعضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبد المجيد.

وبحسب بيان صادر عن مدير مديرية الأمن بسرت، مساء اليوم، فإن العميد جمال عطالله شارك في الاجتماع وأيضا رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت المنسق الاجتماعي للقيادة العامة بسرت ومدراء ومسؤولي قطاعي الصحة والتعليم والشركة العامة لخدمات النظافة وشركة هاتف ليبيا ولجنة الأزمة بشركة الكهرباء سرت وجهاز الأسعاف وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بسرت والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية وفوج كشاف سرت ومدير قناة ليبيا بسرت.

وأوضح البيان، أن الاجتماع خصص لبحث ومناقشة الموضوعات التى تتعلق بالإعداد والتجهيز لفعاليات مؤتمر سرت الثانى المقرر عقده السبت المقبل بسرت برعاية وزارة خارجية الحكومة الليبية.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على اتخاد ما يلزم وخاصة ما يتعلق بالتجهيز لمواقع الإقامة والاستقبال.