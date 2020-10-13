ممثلو ‘النواب والدولة’ يؤكدون على هذه النقاط في ختام لقاء القاهرة

اتفق ممثلو مجلسي النواب والدولة المجتمعون منذ يومين في القاهرة لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

وقال الممثلون في بيان أصدروه ليل الثلاثاء، إنه “جرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة.

وأضاف البيان أن الطرفين أبديا “مرونة فائقة في الحوار، واتفقا علي الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حوار مُجتمعي للوصول إلى توافُقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمُضي قُدُماً في المسار الدستوري”.