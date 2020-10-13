عبدالجليل: قطر أعطتني في أول زيارة 100 ألف دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل، أن يكون حاكم دولة قطر طلب من رئيس المجلس الانتقالي عام 2011م استقبال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في طرابلس حتى يكون أمير قطر هو أول رئيس دولة تطأ قدمه ليبيا بعد فبراير، قائلًا: “الواقعة ليست كذلك”.

عبدالجليل أضاف – في تصريحات صحفية – الواقعة أننا كنا نشارك أن وعبدالرحمن شلقم ومحمود جبريل في مؤتمر لأصدقاء ليبيا في باريس وعلى هامشه طلب منا ساركوزي وديفيد كامرون تأمين زيارتهم إلى ليبيا”.

وتابع “وعدهم محمود جبريل بتحقيق ذلك، وبعد ذلك قبل أن يشاع الخبر وفي ذات الجلسة رأى جبريل أنه من العيب أن نستضيف الأوروبيون قبل دولة قطر العربية، فوجهنا الدعوة إلى قطر لزيارة ليبيا ولم يأت أمير قطر، والأوروبيين أتوا”.

وأقر عبدالجليل بانه تحصل على أموال من قطر قائلًا “أعطونا أنا وأعضاء المجلس الانتقالي “عبدالحفيظ غوقة، وفوزي عبدالعال وهادي شاويش، وآخر نسيت أسمه”، 100 ألف دولار في أول زيارة لنا لقطر”، مضيفًا، “أنا وشاويش سلمنا هذا المبلغ للمراقب المالي بالمجلس الانتقالي والآخرين قالوا سنسلمها إلى الثوار”.

وأوضح، أن هذا المبلغ قدمته القيادة القطرية لهم، وفق قولهم، “كعرف دبلوماسي مُتبع في الزيارات التي من هذا القبيل”، منوهًا بعدم علمه إن كان هذا حدث مع أي عسكريين أو آخرين زاروا قطر بعد ذلك.

وقال “قطر في هذا الوقت وقفت معنا وقفة الأخوة، وساندتنا اقتصاديًا ودبلوماسيًا وماديًا، ولا يمكن أن ننكر دورها”، متابعًا: “الآن بعد أن تبين لنا أن لقطر نوايا أخرى فنحن وكل الليبيين ننكر هذا الدور”.

وحول غياب محمود جبريل في اتفاقية الصداقة 2011م، مقابل حضور عبدالحكيم بلحاج، قال عبدالجليل “هذا الاجتماع عُقد في الدوحة لإعلان انتهاء مهمة الناتو في ليبيا”، مضيفًا “كان محمود جبريل موجود في الدوحة أصلاً، ولكنني فوجئت بوجود بلحاج في الطائرة أمامي ومعه خالد الشريف وأثنان آخرين بمطار بنغازي”.

واعترف عبدالجليل، أنه طلب من الناتو في هذا الإجتماع، الاستمرار في ليبيا حتى إنجاز انتخابات المؤتمر الوطني، مشيرًا إلى أنهم رفضوا طلبه وقالوا له “لقد أنجزنا مهمتنا”.

وختم عبدالجليل مداخلته بقوله “لم نقر أي مرتبات أو اتخذنا أي مزايا، والآن زملائي يطالبون بمعاشات ضمانية لم يتحصلوا عليها حتى اللحظة، وسلمنا السلطة لمن انتخبهم الشعب، في ظل جهدنا أعطينا في العيد الأول للثورة منحة لليبيين 1000 دينار، وحافظنا على استقرار البلاد من سعر محروقات وسلع تموينية وسعر دولار”.

وتأتي تصريحات عبد الجليل، في الوقت الذي كشفت فيه رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو أعلنا الإفراج ورفع السرية عنها، أنه طلب أثناء لقائه في قطر مع مسؤولين يمثلون حلف الناتو، بقاء قوات الناتو في ليبيا حتى نهاية عام 2011م، خوفًا من ثورة مضادة يقودها سيف الإسلام القذافي.

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