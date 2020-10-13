وفدا الحوار الليبي بالقاهرة يتفقان على انهاء الفترة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة

أصدر وفدا الحوار الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً في ختام جولة المحادثات بشأن المسار الدستوري، خلال الفترة من 11إلى 13 أکتوبر الجاري .

وأوضح البيان المشترك، أنه التقى ممثلين عن مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة، مبينا أن الحاضرين اتفقوا علي ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

وأضاف البيان أنه جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، مشيرا إلى أنه تم طرح عدة مقترحات خلال المفاوضات .

وتابع البيان أن البعثة الأممية حثت الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتیبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

وأبدى الطرفان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا علي الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات حول الترتيبات الدستورية، بعد أن يجري مجلس النواب حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح بالمضي قدماً في المسار الدستوري.

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